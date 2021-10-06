Российская полицейская погибла на рабочем месте

В хабаровском отделе полиции сотрудница комендантского взвода погибла от выстрела в грудь

В Хабаровске на рабочем месте погибла сотрудница комендантского взвода местной полиции. Об этом в среду, 6 октября, сообщает портал dvhab.ru

По данным портала, 37-летнюю российскую полицейскую обнаружили мертвой в туалете комнаты для административно задержанных. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в грудь. Коллеги слышали выстрел. Следственный комитет России начал проверку случившегося. Основная версия — неосторожное обращение с оружием.

Сотрудница занималась пропусками в отделе полиции. Известно, что у нее были проблемы личного характера — она страдала от депрессии и обращалась к медикам. Но перед заступлением в наряд и получением служебного пистолета ее поведение не вызывало вопросов. У погибшей остались двое детей.

23 декабря 2020 года сообщалось, что майор российской полиции покончил с собой после рапорта об увольнении.