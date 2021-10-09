Еще один футболист сборной России пропустит матч отбора к ЧМ из-за травмы

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров не сможет принять участие в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словении. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Хавбек «Динамо» получил травму, находясь в расположении сборной России, и не поможет национальной команде. Он повредил мышцы голени. Из-за этого медицинский штаб национальной команды принял решение досрочно отпустить игрока в расположение клуба.

8 октября бывший врач сборной России Юрий Васильков посчитал, что физические кондиции игроков, борьба с менее техничными соперниками и погода стали причинами большого количества травм в национальной команде. Из-за травм октябрьские матчи отбора пропускают полузащитники Денис Глушаков, Александр Головин, Алексей Ионов и Илья Самошников.

В этот же день сборная России одержала победу над словаками со счетом 1:0, Макаров участия в матче не принимал. В следующий раз команде предстоит играть против Словении на выезде. Встреча пройдет 11 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.