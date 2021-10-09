Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Финляндия
Сегодня
19:00 (Мск)
Украина
ЧМ-2022 - Европа • Группа D. 7-й тур
Андорра
Сегодня
21:45 (Мск)
Англия
ЧМ-2022 - Европа • Группа I. 7-й тур
Швейцария
Сегодня
21:45 (Мск)
Северная Ирландия
ЧМ-2022 - Европа • Группа C. 7-й тур
Люксембург
Сегодня
21:45 (Мск)
Сербия
ЧМ-2022 - Европа • Группа A. 7-й тур
Последние новости
Александр Серов попал в реанимацию
Футболист Словакии объяснил автогол в матче с Россией
Стали известны подробности о состоянии здоровья Ларисы Гузеевой
Бойцы ВСУ обратились к поздравившему Путина депутату Рады
Минздрав уточнил число погибших и пострадавших от суррогатного алкоголя
В России обозначили «единственный вариант» столкновения атомной подлодки США
Подросток за рулем мопеда погиб из-за шлагбаума в Москве 
«Газпром» уличили в махинациях на европейском рынке газа
Актеру Валерию Гаркалину начали искусственно насыщать кровь кислородом
Новости партнеров

Еще один футболист сборной России пропустит матч отбора к ЧМ из-за травмы

Футболист сборной России Денис Макаров пропустит матч отбора к ЧМ-2022 из-за травмы голени
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров не сможет принять участие в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словении. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Хавбек «Динамо» получил травму, находясь в расположении сборной России, и не поможет национальной команде. Он повредил мышцы голени. Из-за этого медицинский штаб национальной команды принял решение досрочно отпустить игрока в расположение клуба.

Как Россия нашла фриков в интернете и выпила с Григорием Лепсом
Читать

8 октября бывший врач сборной России Юрий Васильков посчитал, что физические кондиции игроков, борьба с менее техничными соперниками и погода стали причинами большого количества травм в национальной команде. Из-за травм октябрьские матчи отбора пропускают полузащитники Денис Глушаков, Александр Головин, Алексей Ионов и Илья Самошников.

В этот же день сборная России одержала победу над словаками со счетом 1:0, Макаров участия в матче не принимал. В следующий раз команде предстоит играть против Словении на выезде. Встреча пройдет 11 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Автогол принес сборной России победу над Словакией
Названы причины большого количества травм в сборной России
Глушаков пропустит матчи сборной России в отборе на ЧМ-2022
Другие материалы рубрики
Спорт00:0220 августа

«Однажды кто-нибудь умрет»

Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
15:03 6 октября

Менеджер Джошуа рассказал о планах по реваншу с Усиком

14:29 6 октября

Чернокожий олимпийский чемпион с Украины продаст золотую медаль Игр

13:44 6 октября

Милонов описал бой с Джигурдой словами «вышел получить по ребрам»

Спорт00:03 1 августа
Кимия Ализаде (слева)

«Нужно было начать новую жизнь»

Как на Олимпиаде в Токио появилась сборная беженцев и от чего сбежали эти спортсмены?
12:47 6 октября

В Крыму оценили изображение полуострова в составе Украины на логотипе Евро-2024

12:12 6 октября

Дзюба пожаловался на подкосивший его Евро-2020

11:13 6 октября

Джигурда раскрыл подробности боя с Милоновым

Спорт00:0330 июля
Сборная ОКР на церемонии открытия Олимпийских игр

«Проверьте их на допинг!»

Почему россияне терпят нападки на Олимпиаде в Токио и за что их хвалят иностранцы
10:36 6 октября

Тимановская пожаловалась на тяжелую жизнь в Варшаве

09:48 6 октября

В Госдуме объяснили появление Крыма в составе Украины на логотипе Евро-2024

06:09 6 октября

Карпин оценил идею проведения чемпионата мира раз в два года

Россия
«Родители будут потенциальными преступниками»
Сенатор Мизулина решила изменить Семейный кодекс. Что не так с ее проектом?
Что изменится в жизни россиян в октябре.
Главное о техосмотре, зарплатах, пособиях и правилах оформления кредитов
«Надо было погибать там»
Пожарных признали виновными в гибели людей в «Зимней вишне». За что их хотят посадить?
«Добро пожаловать в ад»
Цикл «Ленты.ру» о первой чеченской войне
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Кризис наступит к весне»
Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?
Американцы 40 лет пытались сокрушить СССР.
Почему развал Союза стал для них ударом?
«Не забывайте, кто вы тут»
В Казахстане объявили войну русскому языку. Почему его считают угрозой для страны?
Все материалы
Экономика
Европейский партнер «Газпрома» назвал слова Путина «вакциной от высоких цен»
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
«Страховой брокер Сбербанка» и НСА займутся развитием системы сельхозстрахования
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Названы возможные даты начала продажи вина в интернете
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Россия начнет ввоз трудовых мигрантов из Узбекистана
Все материалы
Силовые структуры
Арестованная за ритуальное убийство под Петербургом сатанистка признала вину
50 лет назад над Москвой взорвался пассажирский самолет.
Почему за этот теракт никто не ответил?
Вор в законе Таро вышел из испанской тюрьмы
«Это не люди, а машины для пыток»
Автор крупнейшего слива видео насилия в российских тюрьмах — о том, кто за этим стоит
Задержаны новые фигуранты уголовных дел о смертельном отравлении алкоголем
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Раскрыты подробности дела бывшего вице-президента группы компаний «ПИК»
Все материалы
Наука и техника
Врач рассказал об опасном последствии отказа от ревакцинации от коронавируса
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
В США удивились размерам ведомого Су-57
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Испания в большинстве обыграла Италию в полуфинале Лиги наций
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Названа зарплата Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Партнерский материал
За сборную России некому играть!
Дзюба отказался, Головин травмирован. Может, Карпину пора возобновить карьеру?
Глушаков пропустит матчи сборной России в отборе на ЧМ-2022
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Валуев отреагировал на появление Крыма в составе Украины на логотипе Евро-2024
Все материалы
Культура
Худрук МХАТ имени Горького высказался о скандале с Татьяной Дорониной
Лев Лещенко и Loc-Dog «Не понимаю, что они делают»
Лев Лещенко о Моргенштерне, «Пошлой Молли» и современной жестокости
В России снимут сериал о «Короле и Шуте»
«Не верили, что Бонд когда-нибудь попадет в Россию»
Кто стоит за фильмами об агенте 007 и что ждет бондиану в будущем?
Шаляпин признался в нелюбви к умершей от коронавируса жене
Свят, свят, свят.
Каким получился фильм «Множественные святые Ньюарка» — приквел культового сериала «Сопрано»
Лев Лещенко вспомнил о «своеобразном ренессансе» в 1970-х годах
Все материалы
Интернет и СМИ
Информацию о повышении платы за капремонт в России опровергли
Дмитрий МуратовГлавред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира.
Он посвятил ее иноагентам и погибшим коллегам
Пользователи пожаловались на сбой в социальной сети «ВКонтакте»
Травля, порно и треш-стримы.
Во всем мире борются с опасным контентом в сети. Можно ли победить в этой войне?
Дмитрий Муратов посвятил Нобелевскую премию иноагентам и погибшим коллегам
В работе WhatsApp, Facebook и Instagram произошел глобальный сбой.
Что известно о его причинах?
Главред «Новой газеты» поделился планами на Нобелевскую премию
Все материалы
Ценности
«Золушка командует будущим мужем»
Как разведенная простолюдинка стала королевой Испании вопреки скандальному прошлому
Асиф Али Зардари и Беназир Бхутто«Я хотела бы унять боль»
Как женщина впервые стала премьером Пакистана, настроила против себя полстраны и была убита
«Мой самый большой ужас»
Мужчины в купальниках и женщины топлес: чем удивили Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
Все материалы
Путешествия
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
«Где еще остались такие цены?»
Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
Все материалы
Из жизни
100-летняя женщина раскрыла секрет бодрости и рассказала о правильном питании
Американец выиграл в лотерею почти 700 миллионов долларов
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Диетолог рассказала о пользе риса при похудении
Дикая Роза.
Как девочка с фермы стала легендарной шпионкой и героиней миллионов американцев
Диетолог предупредила об опасности семечек для иммунитета
«Казалось, что у меня удлиняется лоб»
Москвич отказался от еды, сутками не спал и пил только чай. Как это его изменило?
Все материалы
Volkswagen будет выпускать меньше автомобилей в России
BMW, которые фанаты встретили в штыки
Вспоминаем спорные модели баварской марки, вызвавшие шквал критики
Ford показал Expedition для путешественников-экстремалов
15 кроссоверов и внедорожников, которые очень любят в России
Рейтинг самых популярных вседорожников за 9 месяцев 2021-го
Раскрыты подробности комплектаций нового Lexus NX для России
Семь самураев: какие японские машины нужно вернуть в строй
Фанаты с нетерпением ждут возвращения этих моделей
Lexus показал первую фотографию нового LX
Все материалы
Среда обитания
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Отвал всего.
Зачем тысячи российских туристов едут на карьеры и рудники?
Ски-тур на Эльбрусе:
как проходит последняя ночь перед восхождением на вершину и какую опасность таят в себе горные снега
«Хлеб всему голова»:
как ход истории искажал наше восприятие хлеба и почему в этом частично виноват СССР
Города-герои:
как они появились и почему важно о них помнить
«Нас заметили, и теперь отовсюду едут сюда»
Как жители небольшого российского города сумели привлечь тысячи туристов
«Контрасты тут поражают»
Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Космос агрессивен для человека»
Кто и как готовит российских актеров к первому в истории кино полету в космос?
Все материалы