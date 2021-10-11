Подозреваемого в махинациях с землей мэра Одессы отпустили под залог

ВАКС Украины отпустил подозреваемого в махинациях с землей мэра Одессы Труханова под залог

Мэра Одессы Геннадия Труханова, который подозревается в махинациях с земельными участками, отпустили под залог в размере 30 миллионов гривен (почти 82 миллиона рублей) вместо запрошенных прокурором 120 миллионов гривен (около 328 миллионов рублей). Такое решение приняла судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины Оксана Олейник в ходе заседания, трансляция которого доступна на YouTube.

Согласно решению суда, градоначальник должен предоставить назначенную сумму залога в течение пяти дней, иначе прокуратура будет ходатайствовать об изменении меры пресечения. Также Труханов обязан сдать правоохранителям на хранение загранпаспорт и воздерживаться от общения с другими подозреваемыми.

Ранее стало известно, что детективы НАБУ заподозрили мэра Одессы, бывшего прокурора Одесской области и еще нескольких человек в махинациях с земельными участками. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, подозреваемые подделывали документы и использовали служебные полномочия, чтобы организовать незаконную передачу земли. Общая сумма ущерба, нанесенного территориальной общине Одессы, оценивается в 689 миллионов гривен.

В ходе судебного заседания в пятницу, 8 октября, Труханов заявил, что возбужденное против него дело о незаконной передаче земельных участков считает политическим преследованием. Труханов обвинил украинские власти в репрессиях и отметил, что находится под их «политическим давлением» с 2014 года.