«Норникель» построил новый спорткомплекс в Туле

В Туле 11 октября открылся спортивный комплекс «Тула-Арена», рассчитанный на две тысячи зрителей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»

В основном помещении спорткомплекса расположена площадка, на которой могут проводиться соревнования в таких командных видах спорта, как волейбол, мини-футбол и гандбол. Помимо этого на ней можно проводить массовые мероприятия.

В здании «Тула-Арены» также находится шесть залов, предназначенных для тренировок местных спортсменов, занимающихся разными видами единоборств. Они оборудованы по всем современным требованиям и предназначены для занятий боксом, греко-римской и вольной борьбой, самбо, дзюдо и рукопашным боем.

Строительство спорткомплекса стало совместным проектом властей Тульской области и компании «Норникель». Меморандум о сотрудничестве между ними был подписан в 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме.

Во время открытия «Тула-Арены» президент «Норникеля» Владимир Потанин сказал, что компания «всячески поддерживает спорт высоких достижений, а также пропагандирует здоровый образ жизни», и потому реализует множество проектов, ориентированных на поддержку этих направлений. «Наше присутствие в Тульской области неслучайно, — подчеркнул Потанин. — В большой степени это заслуга губернатора области Алексея Геннадьевича Дюмина».

Дюмин поблагодарил Потанина за его активную жизненную позицию и назвал «Норильский никель» надежным партнером. Он отметил, что помимо «Тула-Арены» компания поддерживает реализацию около десяти спортивных проектов в разных регионах России.

В декабре 2020 года «Норникель» открыл в Норильске новую спортивную арену «Айка». Она была возведена по дополнительному соглашению между компанией и Красноярским краем.