На Украине православные верующие не поделили церковь

В Винницкой области произошел конфликт между представителями ПЦУ и УПЦ

В селе Новоживотово Винницкой области православные верующие не поделили Свято-Покровскую церковь. Об этом пишет «Страна.ua».

По данным издания, конфликт произошел между представителями Украинской православной церкви (УПЦ) и Православной церкви Украины (ПЦУ), которая в 2020 году захватила храм, а с октября текущего года перестала пускать туда паству УПЦ.

В четверг, 14 октября, в праздник Покрова пресвятой Богородицы, верующие Украинской православной церкви собрались возле религиозного сооружения на молитвенное стояние. Однако в этот же день туда прибыли представители организации ветеранов Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

По словам журналистов, бывшие военнослужащие попытались спровоцировать потасовку с верующими. К храму также прибыли сотрудники полиции, которые тем не менее не смогли поспособствовать прекращению конфликта.

В начале 2019 года на Украине, где ранее действовала только одна каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), произошел церковный раскол. Православные раскольнические движения образовали ПЦУ, получившую впоследствии томос об автокефалии. Большинство православных церквей мира, в том числе Русская православная церковь (РПЦ), не признали ее.