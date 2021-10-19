В Москве усилили контроль за ношением масок в транспорте

В наземном транспорте и метро Москвы усилили контроль за ношением масок пассажирами, контролеры оформляют нарушение как за отсутствие средства защиты в целом, так и за спущенную с органов дыхания маску. Об этом РИА Новости рассказал глава ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Он пояснил, что сейчас можно наблюдать, как почти все пассажиры заходят в метро в масках, однако, проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые из них опускают маску на подбородок или снимают ее.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в российских регионах усилили контроль за соблюдением масочного режима. Помимо усиления контроля за ношением масок, в 64 субъектах введены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет. Так, в десятках регионов внедрили систему QR-кодов на культурно-развлекательных и спортивных мероприятиях, а также в заведениях общественного питания и гостиницах.