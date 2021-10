Оценен вызываемый тремя вакцинами иммунный ответ

Исследователи из США показали, что выработка антител у людей, вакцинированных препаратами Pfizer и Moderna, резко падала через шесть месяцев после вакцинации. Титры же антител у получивших вакцину Johnson & Johnson оставались стабильными на протяжении восьми месяцев. Статья ученых с оценкой вызываемого тремя вакцинами иммунного ответа опубликована в The New England Journal of Medicine.

Специалисты из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконисс и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле сравнили выработку антител и T-клеток у 61 человека. 31 из них получили вакцину Pfizer, 22 — Moderna, а восемь — Johnson & Johnson. Измерения проводились начиная с второй-четвертой недель после полной иммунизации (получения единственной дозы Johnson & Johnson или второй дозы для мРНК-вакцин) вплоть до восьмого месяца.

«Для мРНК-вакцин был характерен высокий пиковый антительный ответ, который резко падал к шестому месяцу и чье падение продолжалось к восьмому», — рассказывает один из исследователей, директор Центра вирусологии и изучения вакцин Медицинского центра Бет Исраэль Диаконисс Дэн Барух. При этом титр нейтрализующих антител в ответ на препарат Pfizer был более высоким и продолжительным. Несмотря на то, что выработка антител после вакцинации Johnson & Johnson первоначально была относительно низкой, она оставалась стабильной на протяжении всего периода наблюдения, отмечают ученые.

При этом исследователи подчеркивают, что минимально необходимые для обеспечения защиты от COVID-19 уровни выработки антител еще не определены. «Даже несмотря на снижение уровня выработки нейтрализующих антител, стабильный T-клеточный ответ и работа ненейтрализующих антител на восьмом месяце может объяснять то, почему вакцины продолжают обеспечивать полноценную защиту против тяжелого протекания COVID-19», — отмечает ведущий автор исследования Ай-Рис Коллиер.