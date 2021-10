Оценена эффективность вакцинации от COVID-19 среди подростков

Исследователи из Израиля и США показали, что вакцинирование препаратом Pfizer сократило у подростков риск заразиться коронавирусной инфекцией на 90 процентов. Статья специалистов опубликована в The New England Journal of Medicine.

Ученые из исследовательского института «Клалит» совместно с американскими коллегами проанализировали данные о здоровье более чем 94 тысяч израильских подростков в возрасте от 12 до 18 лет, получивших две дозы вакцины с 8 июня по 14 сентября 2021 года. В течение этого периода, отмечают исследователи, 95 процентов заражений были связаны с дельта-вариантом коронавируса. В контрольную группу было включено такое же количество невакцинированных подростков.

Выяснилось, что у полностью вакцинированных подростков риск заражения вакцинация снижала на 90 процентов. При получении лишь первой дозы вакцины эти показатели составляли 57 и 59 процентов соответственно через 14-20 дней после введения, и 82 и 66 процентов через 21-27 дней. Оценить эффективность защиты от тяжелого COVID-19, госпитализации и смерти исследователям не позволила нехватка данных — подобные исходы среди подростков были весьма редкими.