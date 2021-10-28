Режиссер комедии «Гитлер капут!» высказался о скандале с Моргенштерном

Российский режиссер Марюс Вайсберг, снявший комедию «Гитлер капут!», заявил, что скандальное высказывание рэпера Моргенштерна о Дне Победы неправильно поняли, а реакция общественности вокруг сложившейся ситуации «не совсем адекватная». Свое мнение кинематографист выразил в беседе с «Газетой.Ru».

«Он, скорее всего, имел в виду именно безумные масштабы празднования. На мой взгляд, он не предлагал отменить праздник, а хотел сказать, что на это тратится огромное количество денег, которые могли бы пойти на помощь ветеранам. Наверное, он просто неправильно выразился», — сказал Вайсберг, отметив, что этот день необходимо отмечать, однако вопрос о масштабах празднования поднимать вполне закономерно.

Режиссер также прокомментировал проверку Следственного комитета России (СКР) в отношении слов Моргенштерна на предмет реабилитации нацизма: «По-моему, это не совсем адекватная реакция на то, что он хотел сказать. В этом случае, на мой взгляд, никакой реабилитацией нацизма и не пахнет».

Говоря о своей картине 2008 года выпуска «Гитлер капут!», Вайсберг подчеркнул, что в 2021 году подобный фильм не мог быть снят. «Его бы просто не профинансировали, потому что это были бы заранее потерянные деньги», — подытожил кинематографист.

В недавнем интервью для журналистки Ксении Собчак Моргенштерн сказал, что не видит смысла в праздновании победы в войне, завершившейся более 75 лет назад. Позже глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю московского управления СКР Андрею Стрижову провести проверку в отношении заявлений Моргенштерна.