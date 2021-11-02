В Швейцарии отреагировали на новые обвинения в адрес Ивана Сафронова

Пресс-служба Цюрихского университета: не следим за делом обвиненного в госизмене Сафронова

Руководитель пресс-службы Цюрихского университета в Швейцарии Бит Мюллер заявил, что ему неизвестно об обвинениях в госизмене в адрес Ивана Сафронова. Так в университете отреагировали на просьбу «Ленты.ру» прокомментировать последнюю информацию по новому эпизоду в деле журналиста.

По словам Мюллера, Цюрихский университет не следит за делом Сафронова.

Федеральная разведывательная служба (BND) Германии отказалась подтверждать или отрицать, что получала данные о деятельности российских военных через обвиненного.

Ранее стало известно, что в адрес Сафронова были выдвинуты новые обвинения. По версии следствия, журналист передал информацию о деятельности Вооруженных сил России в Сирии политологу Демури Воронину, а тот, в свою очередь, переслал данные представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведывательной службе Германии.

Демури Воронин был задержан в феврале 2021 года в московской гостинице, его, как и Сафронова, обвиняют в госизмене. По версии следствия, политолог, у которого было гражданство Германии и России, занимался консультированием по политическим и экономическим темам и мог работать на немецкие спецслужбы.

Советника главы «Роскосмоса» Сафронова задержали и поместили под стражу 7 июля 2020 года. Ему вменяют передачу спецслужбам Чехии секретных данных о военно-техническом сотрудничестве России в Африке, а также о деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Своей вины Сафронов не признает.