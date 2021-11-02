Зеленский провел переговоры с Блинкеном

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго. Об этом украинский лидер сообщил в своем Twitter.

По его словам, в ходе беседы стороны обсудили вопросы оборонного сотрудничества, ситуацию в Донбассе, а также энергетический кризис. «США неуклонно поддерживают территориальную целостность Украины, приветствуют прогресс в реформах и решительную настроенность на их воплощение», — отметил Зеленский. Об итогах переговоров пока ничего не известно.

Ранее Зеленский также пообщался с американским лидером Джо Байденом. Главы государств обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе во время беседы на климатическом саммите в Глазго. Украинский лидер подчеркнул, что США продолжат поддерживать территориальную целостность и реформы в республике.

1 ноября Зеленский провел встречу с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. В ходе переговоров стороны коснулись ключевых вопросов двусторонних отношений. По словам Зеленского, им удалось обсудить обострение ситуации в Донбассе и пути мирного урегулирования конфликта, газовый кризис в Европе, а также некоторые актуальные направления отношений Украины и Германии.