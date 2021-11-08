Новый гендиректор МХАТ отказал «КП» в аккредитации

Новый генеральный директор Московского Художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Владимир Кехман заявил о прекращении сотрудничества с издательским домом «Комсомольская правда». Обращение к главному редактору газеты Владимиру Сунгоркину появилось в Telegram-канале RTVi.

«МХАТ имени М. Горького уведомляет Вас о прекращении партнерских отношений с ИД "Комсомольская правда", а также уведомляет Вас о бессрочном отказе в аккредитации на все события театра», — говорится в документе.

Отмечается, что причиной стали несколько статей, которые выходили на сайте издания и касались президента театра Татьяны Дорониной. «Публикации выходили без ведома и согласования МХАТ — ваши журналисты не обращались за комментариями, а редакция позволяла выходы материалов, порочащих честь и достоинство великой актрисы и режиссера», — заявил Кехман.

Ранее стало известно, что Кехман анонсировал «жесточайшие сокращения» среди персонала театра. По его словам, во МХАТе полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективами. Новый гендиректор уточнил, что в театре есть отдел из 27 человек, которые «занимаются непонятно чем».

О том, что новым гендиректором МХАТа стал Владимир Кехман, сообщалось 27 октября. В Минкульте подчеркнули, что приоритетами его работы «станут вопросы стабильного развития учреждения, поддержания трудовых взаимоотношений в коллективе и созидательной творческой атмосферы в МХАТ имени Горького в целом».