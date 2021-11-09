Кличко прокомментировал слухи о его желании сломать ногу Зеленскому

Кличко заявил, что не собирается ломать ногу Зеленскому из-за его шуток в «Квартале 95»

Мэр Киева и известный боксер Виталий Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону прокомментировал слухи о том, что он хочет сломать ногу президенту Украины Владимиру Зеленскому за неудачные шутки о нем в юмористическом шоу «Квартал 95».

«Боксеры на самом деле ломают нос. Не слушайте никакие сплетни, я никому не обещал сломать ноги, я таким не занимаюсь. Максимум, что у меня получалось в карьере, совершенно случайно ломать носы», — поделился политик и спортсмен.

Ранее Кличко ответил на насмешки Владимира Зеленского о том, что он якобы рвется попасть к президенту Украины на прием. По словам мэра украинской столицы, дело не в его личном желании встретиться с Зеленским, а в необходимости обсудить вопросы управления Киевом и другими городами.

