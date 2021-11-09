Украинский боец MMA во время боя попробовал на вкус кровь соперника

Украинский боец MMA провел рукой по окровавленному торсу соперника и попробовал его кровь

Украинский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Яцко совершил необычный поступок во время боя на турнире промоушена B1 MMA. Видео опубликовано на канале организации в YouTube.

В ходе поединка в весовой категории до 61 килограмма против израильтянина Дэвида Альмайо украинец провел по окровавленному торсу соперника рукой, а затем попробовал кровь на вкус. Это произошло перед началом перерыва. Один из тренеров Яцко сразу же дал подопечному бутылку с водой.

Встреча завершилась победой Яцко. Предпочтение украинцу единогласно отдали все судьи. Для 23-летнего спортсмена это второй успех на профессиональном уровне. Он также потерпел одно поражение.

Альмайо впервые уступил в MMA. До встречи с Яцко в его активе было четыре победы.