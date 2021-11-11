Лавров пропустит созванную США встречу министров по COVID-19

Россия не сможет принять участие в виртуальной конференции по проблеме борьбы с пандемией COVID-19, которая проходит 10 ноября. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, чьи слова приводится на сайте российского ведомства.

Встреча министров иностранных дел по данному вопросу была созвана США. Однако Россия не располагает данными о программе и участниках конференции, отметила Захарова. Она уточнила, что Москва получила приглашение в конце октября, когда график министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова уже был составлен. «Поскольку американская сторона сообщила, что не готова включить в число участников иных лиц, кроме министров иностранных дел, направить другого представителя российской стороны не представилось возможным», — пояснила представитель ведомства.

В то же время Захарова отметила, что Россия ведет активную подготовку к специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, запланированной на на 29 ноября-1 декабря. По ее словам, российские власти считают, что именно на этой «главной международной площадке по вопросам глобального здравоохранения должны решаться вопросы борьбы с нынешней пандемией и будущими вызовами человечеству в сфере чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения».

Ранее Лавров заявил, что российские вакцины от COVID-19 необходимо включить в список препаратов, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сможет рекомендовать для применения в режиме ЧС.