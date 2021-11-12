Лечившегося от COVID-19 российского пенсионера после выписки высадили на холоде

В Калуге лечившегося от COVID-19 пенсионера после выписки высадили на холоде и не по нужному адресу. Пожилой мужчина страдает болезнью Альцгеймера, его родственники отметили, что медики знали об этом, однако отправили его домой со сторонним перевозчиком, сообщает «Подъем».

Близкие пожилого россиянина пояснили, что медики посадили его без сопровождения в какую-то машину. «Дальше, как нам сказала замглавврача, их ответственность на этом закончилась. Дедушка назвал свой старый адрес, а водитель просто уехал. Они даже не знали, где его высадили», — добавили родственники пациента.

Кроме того, они утверждают, что, когда пенсионера отправляли в больницу у него был теплый пуховик, шапка, рубашка, брюки. Однако вернулся мужчина в тельняшке, кальсонах и чужой легкой куртке без шапки. Пожилой россиянин три часа бродил на морозе, он упал и получил ссадины.

Родственники подчеркнули, что после перенесенного шока пенсионер перестал разговаривать.

В Минздраве Калужской области знают о произошедшем. По словам представителей ведомства, они принесли извинения родственникам пострадавшего пациента. Однако близкие мужчины отрицают, что с ними кто-то связывался из Минздрава.

Ранее в Москве двое сотрудников полиции обокрали пенсионера, потерявшего сознание на улице. 88-летний пенсионер почувствовал себя плохо, упал и ударился головой возле подъезда своего дома на Сиреневом бульваре. Патрульные нашли его и вызвали скорую помощь. Ожидая медиков, полицейские заметили у пенсионера миллион рублей наличными, которые он ранее снял со своего счета в банке. Правоохранители забрали себе 724 тысячи рублей, остаток оставив потерпевшему.