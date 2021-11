Покупательницу едва не выгнали из супермаркета из-за слишком вызывающего наряда

Британскую покупательницу едва не выгнали из популярного супермаркета Asda из-за ее внешнего вида. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Twitter.

Жительница Лондона Джайя (Jaiah) опубликовала ролик, на котором запечатлен ее разговор с работником магазина. Мужчина в униформе сделал замечание девушке, посчитав ее наряд слишком вызывающим. Кроме того, сотрудник попросил посетительницу покинуть супермаркет, поскольку, по его мнению, она нарушила дресс-код заведения.

Джайя проигнорировала просьбу продавца, продемонстрировала свой наряд на камеру и продолжила шопинг в Asda. На размещенных кадрах видно, что девушка пришла в магазин в кроп-топе, оголяющем часть ее живота, спортивных штанах, тапках и олимпийке, «Самое отвратительное поведение, которое только может быть. Он пытался выгнать меня», — подписала она пост.

Пользователи сети поддержали девушку в многочисленных комментариях под публикацией. «Позор! Asda должна уволить такого сотрудника», «Когда люди перестанут стыдить людей за их одежду?», «В твоем наряде нет ничего вызывающего, какой ужас», «Отвратительный мужчина», «Ужасная ситуация», — возмутились юзеры.

Представители Asda принесли извинения за действия работника в ответном посте в Twitter и попросили героиню материала связаться с ними в Instagram. «Когда я пишу в ваш директ, то получаю только сообщения от автоответчика», — заключила покупательница.

В июне жительниц английского города Рединг выгнали из бара из-за чересчур вызывающего внешнего вида. Молли Вуд пришла вместе с подругой Эми в паб под названием The Back of Beyond. Обе девушки были одеты в летние топы в виде платков, частично обнажающие грудь, поскольку на улице стояла жара. Встречающий менеджер попросил посетительниц покинуть заведение из-за неподобающих нарядов.