Сборная России по футболу поблагодарила Оксимирона после победы над Кипром

Сборная России поблагодарила Оксимирона за то, что он не выпустил альбом в день матча

Представители сборной России по футболу оставили сообщение в Twitter для рэп-исполнителя Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров) после победы в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года над командой Кипра.

«Магия чисел. Россия забивает шесть голов, Оксимирон впервые за шесть лет выпускает релиз», — написали в пресс-службе команды. Также сборная поблагодарила исполнителя за то, что он не стал выпускать альбом в день выступления россиян.

11 ноября сборная России одержала разгромную победу над Кипром. Российские футболисты отправили в ворота соперника шесть безответных мячей.

6 ноября сборная России попросила Оксимирона не выпускать новый альбом в дни матчей отбора к ЧМ — 11 и 14 ноября. Он вышел 12 ноября.

Команда Валерия Карпина лидирует в группе H перед заключительным туром отборочного турнира. 14 ноября россиянам предстоит выездной матч с хорватами, которые идут на втором месте в таблице группы, отставая на два очка. Победа или ничья позволят российской сборной напрямую попасть на чемпионат мира 2022 года.