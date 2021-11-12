Блинкен раскрыл дальнейшие планы США в Афганистане

Посольство Катара в Афганистане будет представлять интересы США. Об этом заявил во время брифинга американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

Глава Госдепа раскрыл, что, согласно договору между Вашингтоном и Дохой, в катарском посольстве в Кабуле будет создана секция интересов США. В дальнейшем с помощью нее будут оказываться консульские услуги. Белый дом также рассчитывает, это позволит «следить за состоянием дипломатической собственности США в Афганистане».

В том же выступлении Блинкен рассказал, что правительство США не может ответить на вопрос о том, будут ли введены санкции против Белоруссии в связи с происходящим на границе с Польшей. При этом Вашингтон уже ищет инструменты, с помощью которых можно «разобраться» с официальным Минском.