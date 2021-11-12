В Сирии пройдут переговоры о производстве «Спутника V»

В Сирии в ближайшие дни пройдут переговоры о начале производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил в интервью РИА Новости министр промышленности САР Зияд Саббаг.

Он отметил, что российская вакцина доказала свою эффективность за время ее применения в Сирии.

«В ближайшие два дня пройдут переговоры между Россией и Сирией по началу производства российской вакцины в САР. Предложение поступило от российской стороны», — рассказал министр, добавив, что будет сформирована совместная комиссия для завершения организационных вопросов.

Ранее в посольстве Великобритании в Москве заявили, что одобрение российской вакцины «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) было бы позитивным шагом, поскольку могло бы поспособствовать принятию препарата по всему миру.

На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), как и ВОЗ, пока не одобрили препарат.