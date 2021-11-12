Спасатели приготовились откачивать топливо с севшего на мель контейнеровоза

Спасатели начали подготовку к откачке топлива с севшего на мель у берегов Находки контейнеровоза «Райз Шайн» (Rise Shine). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» Ивана Агаревского.

По его словам, сейчас спасатели устанавливают на аварийном судне насосы. Работы планируется начать в субботу, 13 ноября, однако, как отметил Агаревский, все будет зависеть от погодных условий.

Также спасатели приступят к установке второго ряда боновых заграждений, чтобы предотвратить утечку топливо в воды Японского моря. При этом, Агаревский уточнил, что новых нефтяных или масляных пятен возле контейнеровоза не обнаружено.

Утром во вторник, 9 ноября, стало известно, что Rise Shine отклонился от курса, сел на мель и получил течь в районе Находки на юге Приморья. Судно шло под флагом Панамы, его длина составляет 101 метр, ширина — 19 метров. Однако в результате инцидента корабль переломился пополам. На борту находились 14 граждан Китая. Экипаж судна эвакуировали сотрудники МЧС на вертолете Ми-8.

