Боец UFC заявил о десяти долларах на банковском счету

Крис Кертис имел только десять долларов на банковском счету перед дебютом на UFC 268

Американский боец смешанного стиля (MMA) Крис Кертис рассказал о своем материальном положении накануне номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который состоялся 6 ноября. Его слова приводит Bloody Elbow.

34-летний боец признался, что испытывал трудности с деньгами накануне своего дебюта в UFC. «На моем банковском счету было всего десять долларов. А еще надо было по счетам платить», — отметил он.

В своем дебютном поединке Кертис одержал победу над Филиппом Хоузом. Он нокаутировал соперника в конце первого раунда.

В августе девушка-боец UFC Шеянни Байс пожаловалась на безденежье. «Всю жизнь из-за своей приверженности к этому виду спорта мне не хватает средств», — рассказала она. Когда спортсменка получила бонус от UFC в 50 тысяч долларов, она не устояла на ногах.