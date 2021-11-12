Мальчик замерз насмерть в лагере мигрантов на польско-белорусской границе

В Польше сообщают о гибели 14-летнего мальчика из лагеря мигрантов на границе с Белоруссией. Такое известие передает The Independent со ссылкой на полицию города Белосток. По данным полицейских, подросток замерз насмерть.

Кроме этой смерти, польские власти подтверждают еще как минимум восемь случаев гибели людей на польско-белорусской границе. Оценки польских активистов превышают и это число.

По прогнозам, ночью температура у места скопления мигрантов на границе двух государств опустится ниже нуля.

Ранее мигранты начали вырубать лес в приграничной полосе на территории Белоруссии — они добывали дрова для костров.

Лагерь мигрантов в Гродненской области стихийно возник 8 ноября, после того как колонна выходцев из стран Ближнего Востока пришла на пограничную территорию, недалеко от контрольно-пропускного пункта «Кузница — Брузги». Людей в лагере исчисляют тысячами. По сообщениям Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в лагере много детей и беременных женщин. Некоторые из них уже пытались прорваться на территорию Польши силой, с польской стороны в этих действиях обвинили белорусских военных.