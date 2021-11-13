Дана Борисова рассказала о заражении COVID-19 фразой «страшно очень»

Телеведущая Дана Борисова заразилась COVID-19. В интервью «Вечерней Москве» она заявила, что у нее проявился «весь набор симптомов», свойственных коронавирусу.

Борисова рассказала о заражении коронавирусом фразой «страшно очень». По словам российской телеведущей, она заболела COVID-19 впервые.

«Весь набор симптомов: сухой кашель, жжение в носу, температура высокая, страшно очень. Я ведь до этого не болела коронавирусом. Еще и не прививалась даже», — призналась Борисова.

Телеведущая добавила, что уже несколько дней испытывает недомогание. Она вызвала врачей на дом, чтобы те назначили необходимое лечение. При этом Борисова не сообщила, собираются ли ее госпитализировать.

Ранее телеведущая Лариса Гузеева назвала свое лечение от коронавируса кошмаром. Отмечается, что болезнь заметно отразилась на внешности телеведущей: она поправилась и отекла. «Это такой кошмар, когда ты под капельницами, раздутая, как шар, вен нет, провода», — подчеркнула Гузеева.