В Роскачестве перечислили ошибки при консервации продуктов

Начальник департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова перечислила россиянам правила и основные ошибки при консервирования продуктов. Она отметила в беседе с агентством «Прайм», что в этом процессе важно не допустить появления патогенной микрофлоры, и в случае неправильных действий риск отравления возрастает.

Эксперт предупредила, что из-за плохо промытых овощей в банки могут попасть частицы земли и бактерии клостридии, чьи продукты жизнедеятельности оказывают на организм токсическое воздействие.

«Во время консервирования важно соблюдать рецептуру и добавлять нужное количество соли, сахара, кислот, которые составляют консервирующий эффект вкупе и угнетают жизнедеятельность микроорганизмов», — пояснила Котельникова.

Она также порекомендовала следить за температурой и временем обработки, а также выбирать качественные овощи, чтобы избежать брожения и появления плесени. Банки и крышки должны быть неповрежденными, чтобы не нарушалась герметичность. Эксперт посоветовала тщательно обработать их кипятком или паром, а также проследить за швом, чтобы внутрь не попадал воздух и микроорганизмы.

Котельникова добавила, что консервацию следует хранить при температуре от двух до шести градусов и влажности не более 75 процентов, также важно исключить попадание солнечного света на продукцию, особенно в прозрачной таре.

Эксперт заключила, что в промышленных условиях риск ошибок при консервировании меньше, поскольку происходит тщательный контроль сырья и упаковки, технологические операции производятся согласно технологии и рецептуре, а закатка производится автоматически, что позволяет избежать дефектов и разгерметизации.

Ранее старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Роговский рассказал, что употребление в пищу продуктов, которые хранятся или готовятся в бескислородной или недостаточно кислой среде, но при этом не прошли должную очистку и термообработку, может привести нарушению работы нервной системы и внутренних органов.

