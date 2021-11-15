Сообщение о вирусе мачупо в парацетамоле оказалось недостоверным

Сообщения о содержащемся в таблетках парацетамола вирусе мачупо оказались недостоверными.

Первые сообщения о содержании в парацетамоле вируса мачупо или «черного тифа» появились в соцсетях среди иностранных и российских пользователей в 2017 году. Авторы постов, в частности, предостерегали от употребления таблеток с письменным указанием Р/500.

Несмотря на неоднократные опровержения этих сведений, подобные сообщения в соцсетях вновь появились в октябре 2021 года. Авторы фейковых постов на просьбу аргументировать опасность парацетамола ссылаются на популярную в России теорию заговора «золотого миллиарда», согласно которой мировое правительство планирует сократить население Земли до одного миллиарда человек.

С опровержением информации о вирусе мачупо выступали в Таиланде, Индии, Казахстане, Малайзии и Сингапуре.

Как сообщил биолог из Королевского колледжа Лондона Андерсон Брито, это семейство вирусов размножается лишь во влажной среде, и чтобы воспроизвести его в лаборатории, необходимо заразить жидкую субстанцию или найти способ гидратировать ее. Кроме того, вирус не выживет в упаковке таблетки, при транспортировке и в кислотности желудка.

Фейки, связанные с парацетамолом Р/500 появлялись также в 2015 году — жители Казахстана получали сообщения, в которых говорилось, что таблетки содержат в себе железную ядовитую проволоку. В прокуратуре сообщили, что эти данные не подтвердились, по факту их распространения провели проверку.

Информация о вирусе мачупо в парацетамоле не получила распространения в СМИ, отдельные сообщения появились лишь в соцсетях.