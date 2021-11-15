Минздрав направил медиков в российский регион для помощи в борьбе с COVID-19

Глава Минздрава Мурашко: с 15 ноября бригада медиков начнет работу в Волгоградской области

Бригада медиков направилась в Волгоградскую область для помощи в борьбе с COVID-19. Специалисты начали работу с понедельника, 15 ноября, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

Министр отметил, что из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в Волгоградской области понадобилось привлечь специалистов Минздрава.

Глава ведомства на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве России подчеркнул, что в целом уже было обеспечено 183 выезда бригад медработников в регионы страны.

Ранее Министерство обороны России объявило о том, что направило военных и технику в Красноярский край для развертывания полевого госпиталя и лечения больных коронавирусом.