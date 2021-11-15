Путина на коне и с винтовкой вписали в Half-Life 2

Президент России Владимир Путин стал главным героем популярной видеоигры Half-Life 2. Ролик, в котором глава государства купается в реке, стреляет из винтовки и удит рыбу, появился на YouTube.

В короткое видео по мотивам игры геймеры вписали все популярные мемы с российским лидером, в том числе поездку на коне (в игре лошадь заменяет страйдер— тяжелобронированная шагающая боевая машина, — прим. «Ленты.ру») и рисование котика. Также, судя по всему, именно Путин стал администратором Земли вместо персонажа Уоллеса Брина.

Ранее в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021 президент заявил, что людям необходимо использовать возможности метавселенных, чтобы общаться и учиться, несмотря на расстояния. При этом он отметил, что не стоит с помощью этого инструмента бежать от реального мира. Кроме того Путин заявил, что защитой россиян и их виртуальных двойников в киберпространстве должно заниматься государство.

Half-Life 2 была представлена в 2004 году. Научно-фантастический шутер от первого лица получил статус культового, тайтл неоднократно включали в различные рейтинги лучших игр.

