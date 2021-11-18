Комик с ТНТ показал скетч о депутате после признания Рашкина в убийстве лося

Звезда шоу Stand Up и бывший резидент Comedy Club на ТНТ Илья Соболев показал в Instagram скетч о некоем депутате, который нашел тушу тигра. Записью юморист поделился после того, как депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося на охоте, хотя до этого он утверждал, что обнаружил труп животного в лесу.

В видео Соболев выступил от лица сына некоего депутата-охотника. «Мой папа-депутат вчера нашел тушу бенгальского тигра. Разделанную. Ему повезло, его никто не поймал, и поэтому ему не надо говорить, что он его убил», — пошутил комик.

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Юморист не уточнил в посте и в ролике, кого именно он высмеивает. Но в комментариях некоторые пользователи посчитали, что скетч был связан с признанием Рашкина. «Рашкина вместо него поймали», — пошутил один из юзеров.

18 ноября депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося. В своем видеообращении он заявил, что во время охоты перепутал животное с кабаном. Перед этим, по словам Рашкина, друг убедил его в наличии разрешения на отстрел копытных.

17 ноября стало известно, что в Госдуму поступило представление о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. Документ прислал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Полицейский и сотрудник комитета охотничьего хозяйства в ночь на 29 октября остановили автомобиль Рашкина в Саратовской области. В багажнике машины они обнаружили тушу убитого и разделанного лося. Полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконной охоте. Рашкин тогда утверждал, что нашел мертвого лося во время прогулки в лесу и собирался передать его правоохранителям.