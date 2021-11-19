В Австралии признаком авторитета Кости Цзю назвали разговоры с Путиным

Журналист Кент об авторитете Кости Цзю: он звезда и разговаривает по телефону с Путиным

Австралийский комментатор и журналист Пол Кент рассказал о том, каким влиянием бывший чемпион мира по боксу Костя Цзю обладает в России. Его слова приводит The Advertiser.

Журналист обратил внимание на то, что Цзю выступает по телевидению, управляет рестораном и является первым профессиональным чемпионом мира в России после распада СССР. «Он действительно суперзвезда и разговаривает по телефону с [президентом страны] Владимиром Путиным, так что, если ему нужен бой с кем-либо, он уже в кармане», — назвал признак авторитета спортсмена Кент.

Цзю выступал в первом полусреднем весе. Он становился чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). Он одержал 31 победу при двух поражениях и одной ничьей на профессиональном ринге.

Цзю становился чемпионом СССР среди юниоров. Он представлял Советский Союз на Играх в Сеуле и пробился до четвертьфинала турнира. В 1989 и 1990 годах выигрывал чемпионат Европы. В 1991-м Цзю стал чемпионом мира на турнире в Сиднее.