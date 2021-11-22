Губерниев отреагировал на решение Карпина остаться в сборной России

Телекомментатор Дмитрий Губерниев назвал справедливым решение главного тренера сборной России Валерия Карпина остаться на своем посту. Реакцию журналиста приводит Sport24.

«Не знаю, с чем были связаны раздумья Карпина. Может быть, кокетство, может, поиск преференций, а может просто решил поразмыслить. Как бы там ни было, это справедливо. Карпин должен тренировать команду», — отреагировал Губерниев. Журналист также заявил, что надеется на выход сборной России на чемпионат мира.

О решении остаться в сборной России Карпин заявил 21 ноября. Он отметил, что точно отработает до конца контракта, который истекает после стыковых матчей за право попасть на чемпионат мира.

Тренер задумался об уходе из сборной 15 ноября. Это произошло после поражения сборной России от Хорватии (0:1).