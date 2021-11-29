Стало известно о свадьбе Градского за месяц до смерти

За месяц до смерти народный артист России и композитор Александр Градский сыграл свадьбу с моделью и актрисой Мариной Коташенко. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на источник, близкий к семье музыканта.

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Стало известно, что Градский выступал против официального оформления брака и утверждал, что и так обеспечивает своих близких всем, что им нужно. После того как осенью у композитора начались проблемы со здоровьем, он все же женился на Коташенко, с которой состоял в отношениях последние 17 лет. У супругов двое детей.

Градский скончался в столице 28 ноября. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению здоровья привела перенесенная артистом в сентябре коронавирусная инфекция. Ему было 72 года.

Александр Градский выпустил более 40 альбомов. Он принял участие в работе над несколькими десятками фильмов как композитор и певец, включая «Свой среди чужих, чужой среди своих», «С любимыми не расставайтесь», «Узник замка Иф», мультфильмы «Голубой щенок» и «Перевал». В 2010-х артист стал одним из наставников в популярном телепроекте «Голос».