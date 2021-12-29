Французский политолог прокомментировал ликвидацию «Мемориала»

Французский геополитолог, публицист Александр Дель Валь прокомментировал ликвидацию правозащитного центра «Мемориал». Он рассказал «Ленте.ру», что обвинение против центра является очень серьезным и оправдывает роспуск любой организации.

Политолог напомнил, что «Мемориал» обвиняется в поддержке организаций, признанных в РФ террористическими, а также реабилитации нацистских преступников, которых выдавали за жертв советской системы.

«Западные клише о необъективности российского правосудия устарели. Комментировать по существу судебное дело, как это делают наши [западные] журналисты, политики, общественники, не подержав его даже в руках, мягко говоря, неуместно», — подчеркнул эксперт. Валь также добавил, что Россия выиграла войну и не нуждается в «историческом ревизионизме, который навязывал "Мемориал"».

Ликвидированный центр, по словам политолога, создавал чувство вины, разрушающее национальную сплоченность.

В ходе обсуждения темы ликвидации правозащитного центра 16 декабря в Европарламенте депутат от ФРГ Максимилиан Крах заявил, что «Мемориал» сосредоточился не на изучении прошлого, а стал «центральной платформой для противостояния государственной политике в России».

Депутат Европейского парламента от ФРГ Гуннар Бек во время дебатов, в свою очередь, отметил, что ЕС осуждает российский подход, однако вместе с этим и Германия, и ЕС усложняют порядок финансирования партий, СМИ и НПО из-за рубежа. По словам депутата, медиагруппы в США также ограничивают свободу слова по своему усмотрению в ЕС. Кроме того, Бек напомнил, что Германия отказывается выдавать RT лицензии на вещание. «Запад называет своих доноров заинтересованными сторонами, а русских — агентами», — заключил он.

В среду, 29 декабря, Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». Прокуратура заявляла о непрозрачности финансов организации, а также о том, что она поддерживала незаконные акции протеста. 28 декабря Верховный суд России ликвидировал правозащитное общество.