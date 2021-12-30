В Госдуме предложили лишать гражданства оппозиционеров

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

По словам политика, следует также лишать гражданства и тех людей, которые «получили его по праву рождения».

Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ? Александр Хинштейн Депутат Государственной Думы

Новый законопроект

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предусматривает введение института прекращения гражданства страны.

В пояснительной записке уточняется, что процедура будет введена вместо существующего в настоящее время порядка отмены решений о выдаче российского паспорта.

Согласно законопроекту, также планируется создать единый механизм добровольного отказа от гражданства. Отмечается, что полномочия по рассмотрению соответствующих решений будет передано МВД. В настоящий момент решение данных вопросов находится в ведении российского лидера.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что законопроект о гражданстве может быть рассмотрен в весеннюю сессию парламента.

Упрощение получения гражданства

Внесенный в Госдуму Путиным проект базового закона «О гражданстве Российской Федерации» предлагает предоставить главе государства больше полномочий по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное получение российского гражданства.

Упростить получение гражданства предлагается лицам, которые уже проживают на территории России, «способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества».

Кроме того, право на упрощенное получение российского гражданства получат лица, у которых в стране живут родственники, являющиеся гражданами РФ. Также такую возможность предлагается дать гражданам бывшего СССР и их детям, которые являются участниками программы по добровольному переселению, и потомкам тех, кто постоянно жил в пределах нынешних границ России в Российской империи или СССР.

Гражданство детям

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал автоматически давать гражданство детям от смешанных браков, где бы они не находились.

Где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства — он обязан в соответствии с конституцией автоматически получать российское гражданство Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова поддержала предложение Лаврова. По ее словам, автоматическое получение российского гражданства было бы полезным для многих семей и помогло бы им проще решать различные жизненные вопросы.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в свою очередь заявил, что идея предоставлять российское гражданство детям, которые родились в смешанных браках, правильная. По его словам, таким образом ребенок сразу же подпадает под защиту государства.

Политик также отметил, что поддерживает любые идеи, облегающие получение российского гражданства для соотечественников.

Принятые нововведения

В июле 2020 года в силу вступил федеральный закон об упрощенном получении гражданства России иностранцам и людям без гражданства. Согласно новым правилам, человек может не отказываться от прежнего гражданства и при этом претендовать на новый статус, прожив в стране меньше, чем требовалось ранее.

Так, бывшим советским гражданам, которые не имеют гражданства и проживают на территории экс-советских республик, до получения российского паспорта не обязательно находиться в России в течение трех лет и подтверждать наличие законного источника дохода. Эти изменения относятся и к иностранцам, один из родителей которых проживает на территории страны и имеет гражданство, либо если человек завел семью и детей с гражданином или гражданкой России.

Гражданам Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии достаточно действующего вида на жительство при подаче заявления на получение российского паспорта.

Кроме того, согласно новым правилам, выпускники российских вузов могут рассчитывать на новый статус не через три, а через один год работы в стране.