США пригрозили России ответом в случае размещения войск в Латинской Америке

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал, что Вашингтон жестко ответит Москве в случае, если Россия разместит войска в Латинской Америке. Об этом на брифинге в Белом доме после трех встреч западных стран с Россией в Европе, пишет РИА Новости.

Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом Джейк Салливан Советник президента США по национальной безопасности

Также Салливан рассказал о рычагах против России в случае эскалации на Украине. Он заявил, что санкции против Москвы являются частью доступного инструментария. По его словам, у Вашингтона есть другие рычаги. «Эти инструменты касаются интересов и возможностей в сфере безопасности Российской Федерации», — сказал он.

Салливан добавил, цель Вашингтона и союзников заключается не в том, чтобы «ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход», который бы соответствовал их принципам и интересам.

Угрозы санкциями

В конгрессе Соединенных Штатов представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.

Также в США захотели ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Кроме того, если ситуация обострится, американские власти могут потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

Инициатором ввести новый пакет санкций стал председатель сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес. Он считает, новые меры должны стать сигналом в адрес российской стороны, который покажет, что не стоит «разрушать свою экономику и жертвовать жизнями своего народа в тщетных попытках изменить карту Европы».

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в свою очередь заявила, что страны Запада введут против России коллективные санкции в случае ее вторжения на территорию Украины. Она уточнила, что подготовленные западными государствами ограничения включают меры против ключевых финансовых институтов и экспортные ограничения, которые ударят по основным отраслям промышленности.

Мы готовы, в координации c нашими партнерами и союзниками, взыскать эту суровую цену. Цена будет включать финансовые санкции. Сообщалось о том, что эти санкции будут затрагивать ключевые финансовые институты, включать меры экспортного контроля, которые направлены против ключевых отраслей Уэнди Шерман Первый заместитель госсекретаря США

Ультиматум НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что руководство альянса рассмотрит необходимость дальнейшего увеличения военного присутствия в Восточной Европе в случае агрессии России против Украины.

По словам политика, если Россия продолжить стягивать войска к границе с Украиной или применит силу против Киева, то НАТО будет серьезно рассматривать необходимость нарастить военное присутствие в восточной части альянса.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко отметил, что в ходе переговоров Совета Россия — НАТО Москва честно указала Североатлантическому альянсу на серьезные риски, к которым может привести дальнейшее ухудшение отношений.

На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня. Нет вообще Александр Грушко Заместитель главы МИД России

Грушко подчеркнул, что сотрудничество между Россией и НАТО в сферах общих интересов полностью приостановлено. Политик добавил, что отсутствие сотрудничества с российской стороной вписывается в курс НАТО на сдерживание Москвы. Он также отметил, что безопасности и миру в Европе угрожает расширение сил альянса на Восток.

Гарантии безопасности

В декабре министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе говорится о том, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, которые не входят в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

10 января в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Как уточнил официальный представитель Госдепартамента, в общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часов.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков по итогам переговоров заявил, что странам не удалось договориться о нерасширении НАТО на Восток. По его словам, тема о получении юридических гарантий насчет нерасширения НАТО вызвала со стороны США «серьезные возражения».

Также Рябков отметил, что в ходе переговоров российская сторона заверила партнеров из США в том, что у Кремля нет планов нападать на Украину. Он подчеркнул, что маневры российских войск ведутся в пределах территориальных границ страны.