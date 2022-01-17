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Криминалист заявил о вопросах в деле об ограблении вдовы Градского

«КП»: криминалист Игнатов считает историю с ограблением вдовы Градского инсценировкой

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Криминалист Михаил Игнатов заявил, что в деле об ограблении вдовы артиста Александра Градского Марины Коташенко на 100 миллионов рублей есть много вопросов. Его слова в понедельник, 17 января, публикует «Комсомольская правда» (КП).

«История настораживающая. Похитители явно неоправданно рисковали. Сейчас ведь везде на дорогах камеры. Они поехали на машине вдовы в коттеджный поселок, где тоже наверняка много камер. Там КПП, в конце концов. Женщина могла закричать, привлечь внимание охраны. Это, конечно, только мое частное мнение, но я склонен подозревать, что это была инсценировка. Возможно, таким образом кто-то попытался "списать" крупную сумму денег», — считает Игнатов.

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что, если Коташенко солгала о подстроенной аварии и вооруженном ограблении, ее может ждать уголовное наказание.

Об инциденте стало известно вечером 16 января. Трое вооруженных мужчин сымитировали ДТП на трассе в Наро-Фоминске, после чего подсели в автомобиль к Коташенко, заставили ее вернуться домой и похитили 100 миллионов рублей. По словам источника «Комсомольской правды», женщину «вела целая группировка», за ней следили. По факту разбойного ограбления возбуждено уголовное дело.

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Елизавета Новикова
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