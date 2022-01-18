Обращение Назарбаева сравнили с заявлением Ельцина о сложении полномочий

Обращение бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к нации 18 января свидетельствует о конце транзита власти в стране. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политтехнолог и социолог Петр Милосердов.

Он сравнил его с заявлением первого президента России Бориса Ельцина о досрочном сложении своих полномочий, которое тот сделал 31 декабря 1999 года.

По мнению Милосердова, заявление Назарбаева стало одним из элементов закулисных соглашений об окончательном переходе власти к нынешнему главе государства Касым-Жомарту Токаеву и его окружению.

Ельцинское «я устал, я ухожу» на казахстанский лад Петр Милосердов социолог и политтехнолог

Сам первый президент опроверг информацию о конфликте внутри казахстанских элит

Назарбаев заявил, что нынешний глава государства обладает всей полнотой власти как президент и председатель Совета безопасности. Он также анонсировал, что вскоре Токаев будет избран председателем правящей партии «Нур-Отан». «Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», — подчеркнул Назарбаев. Также он призвал поддержать инициированную Токаевым программу реформ.

При этом глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что Назарбаев «вряд ли спокойно» смотрит на происходящие в стране события, так как они показывают неудачи его собственной политики. «Госаппарат, особенно полиция и спецслужбы, оказался тотально неэффективен. Попытки выстраивания многовекторной внешней политики привели к тому, что через НПО шли деньги для очередной цветной революции», — сказал он.

Националисты, из которых пытались сделать опору режима, попытались его же и свергнуть Никита Мендкович глава Евразийского аналитического клуба

При этом ранее британская газета The Guardian со ссылкой на собственные источники заявила об «ожесточенных переговорах» по перераспределению в стране активов, доходов и добычи полезных ископаемых, которые ведутся между Токаевым и Назарбаевым. «Борьба за власть в Казахстане продолжается. Нет никаких гарантий, что все закончится гладко», — заявил один из собеседников издания.

В The Guardian уверены, что Токаев использовал репрессии, чтобы лишить власти Назарбаева и его семью. Один из собеседников издания рассказал, что часть политической элиты уже успела заявить о своей лояльности Токаеву. В Казахстане тем временем продолжаются перестановки на ключевых позициях в управлении государством. Хотя большинство министров сохранили посты или оставили вместо себя заместителей, родственников Назарбаева уволили с занимаемых должностей.

Назарбаев появился на публике впервые с 28 декабря

Это первое обращение бывшего главы государства с начала массовых протестов в Казахстане. Их Назарбаев назвал «организованной атакой» на страну, целью которой было «разрушение целостности страны и устоев государства». «Независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения», — заявил он.

Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос Нурсултан Назарбаев первый президент Казахстана

Также он рассказал, что находится на заслуженном отдыхе после передачи власти Токаеву в 2019 году. По словам Назарбаева, с самого начала протестов он был в столице страны Нур-Султане и никуда не уезжал. Никита Мендкович заявил, что долгое отсутствие Назарбаева на публике было вызвано болезнью. Политолог рассказал, что информация о падении работоспособности и болезнях первого президента стала поступать еще с начала 2010-х, и их косвенно подтвердила его отставка в 2019-м.

Вполне вероятно, что в период беспорядков Елбасы («глава государства» или «лидер нации» на казахском — прим. "Ленты.ру") пережил сильный стресс, поэтому и не смог эффективно управлять Совбезом и силовиками Никита Мендкович глава Евразийского аналитического клуба

СМИ публиковали информацию о возможной смерти Назарбаева или его бегстве из страны

В родном селе экс-президента рассказали журналистам, что он приезжал туда 2 января, после чего уехал на машине в Киргизию и оттуда вылетел в ОАЭ. Бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев допустил, что Назарбаев в коме или умер. Глава ЛДПР Владимир Жириновский также высказал предположение, что Назарбаев давно умер и был похоронен, поскольку он «долгое время не появлялся на публике».

Предположения об отъезде Назарбаева в ОАЭ появились из-за информации о нахождении в этой стране его родственников. В частности, младшая дочь бывшего президента Казахстана Алия внезапно удалила свои аккаунты в соцсетях после того, как Instagram определил, что она находится в ОАЭ.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января

Массовые протесты вспыхнули из-за повышения цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Спустя время протестующие потребовали отставки правительства, перевыборов и люстрации людей из окружения Назарбаева.

К 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.