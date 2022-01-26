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Появление Лукашенко в военной форме сочли сигналом России и Украине

Политолог Калачев назвал частое появление Лукашенко в военной форме сигналом для России

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Военная форма, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко стал чаще надевать на встречи, может быть символом независимости для потенциальных соперников, считает политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что это может быть сигнал Украине, Европе и даже России.

Несмотря на мирное время, за последние две недели Лукашенко дважды появлялся на публике в обмундировании. 15 января он прибыл в военной форме на военный аэродром в Мачулищах для встречи с миротворцами ОДКБ, завершившими миссию в Казахстане. 21 января президент Белоруссии отправился на командный пункт в Лунинецком районе и вышел к журналистам в бушлате и брюках с генеральскими лампасами.

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Последние заявления Лукашенко

Чтобы понять риторику Лукашенко, следует вспомнить его последние заявления, заметил политолог. «Например, не так давно он заявил, что ни он, ни белорусские военачальники не хотели бы никакой войнушки, но Белоруссия к ней готова. Потом он же говорил о необходимости укреплять границы Белоруссии с Украиной, он же говорил о возможности эскалации ситуации на границе, он же говорил о том, что Запад раздражают успехи Белоруссии, поэтому нужно готовится к любым враждебным проискам», — напомнил Калачев.

Также политолог обратил внимание на заявление Лукашенко о том, что Белоруссия состоялась как независимое государство, и призыв к тому, чтобы каждый белорус знал белорусский язык.

Символика

Форма символизирует независимость, готовность к любым вызовам или угрозам, готовность им противостоять. То есть демонстрация формы — это демонстрация того, что он является гарантом суверенитета, независимости Белоруссии

Константин Калачевполитолог, глава Политической экспертной группы

По его мнению, для Лукашенко тема независимости от любых внешних проявлений так же важна, как и для президента России Владимира Путина.

Глава Белоруссии считает, что форма добавит ему очков, сделает более маскулинным, брутальным и покажет окружающим, что сейчас не время для оттепелей, считает политолог. «Он много раз за последнее время подчеркивал, что отвечает за вооруженные силы. А сейчас существует мировая турбулентность, и мы с вами видим прекрасно, о войне заговорили уже буквально все. Вот он использует эту тему», — добавил он.

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Для кого этот посыл

С точки зрения Калачева, при помощи формы Лукашенко демонстрирует независимость Белоруссии не только Украине и Европе, которая строит козни, но и России. В последнее время ходило много разговоров о том, что Россия и Белоруссия сольются в единое государство с единым центром управления и единой валютой, отметил политолог. Ничего сказать прямо про Россию Лукашенко не может, но он явно дает понять, что слияния и поглощения не будет, и Белоруссия сохранит свой суверенитет, считает Калачев.

Россия — это лучший друг, это союзник, брат и прочее, но форма на нем это еще и подтверждение того, что Белоруссия останется суверенной, независимой, ни сама отдельно не войдет в состав Российской Федерации, ни отдельно областями не войдет. То есть интеграция в рамках Союзного государства — это одно, а слияние и поглощение — это другое

Константин Калачевполитолог, глава Политической экспертной группы

4 ноября 2021 года Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Главы государств утвердили 28 одобренных ранее программ интеграции, основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, а также военную доктрину и концепцию миграционной политики.

26 января стало известно, что многоцелевые истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России осуществляют перебазирование в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. В свете совместных военных учений двух стран пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс США заявил, что Запад быстро и решительно ответит Белоруссии в случае, если страна разрешит России использовать свою территорию для нападения на Украину.

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Екатерина Смирная
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