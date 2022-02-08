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Спорт

Тарасова одной фразой оценила призыв канадцев убрать фигурное катание из ОИ

Тарасова назвала придурками призвавших убрать фигурное катание из программы ОИ канадцев
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова . Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила призыв канадской журналистки телеканала CBC Sports Сары Дженкинс убрать фигурное катание из программы Олимпийских игр из-за доминирования России. Ее слова приводит «РБ Спорт».

«Придурков много!» — такой фразой тренер назвала поведение канадцев. Она подчеркнула, что не понимает мотивации Дженкинс, и отказалась в дальнейшем обсуждать их поведение. Тарасова заявила, что удовлетворена результатами российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.

Дженкинс выступила со своей инициативой 7 февраля. Она предложила отказаться от фигурного катания из-за лидерства России, от лыжных гонок из-за Норвегии, от бобслея из-за Германии и от конькобежного спорта из-за Нидерландов. Позднее в комментарии «Спорт-Экспрессу» она заявила, что это была ирония.

Ранее в тот же день российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпиады в Пекине. В составе россиян победителями стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Анастасия Борисова
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