Тарасова одной фразой оценила призыв канадцев убрать фигурное катание из ОИ
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила призыв канадской журналистки телеканала CBC Sports Сары Дженкинс убрать фигурное катание из программы Олимпийских игр из-за доминирования России. Ее слова приводит «РБ Спорт».
«Придурков много!» — такой фразой тренер назвала поведение канадцев. Она подчеркнула, что не понимает мотивации Дженкинс, и отказалась в дальнейшем обсуждать их поведение. Тарасова заявила, что удовлетворена результатами российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.
Дженкинс выступила со своей инициативой 7 февраля. Она предложила отказаться от фигурного катания из-за лидерства России, от лыжных гонок из-за Норвегии, от бобслея из-за Германии и от конькобежного спорта из-за Нидерландов. Позднее в комментарии «Спорт-Экспрессу» она заявила, что это была ирония.
Ранее в тот же день российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпиады в Пекине. В составе россиян победителями стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов.