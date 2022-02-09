Вашингтон выступил против немедленных санкций в отношении «Северного потока-2»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не считает эффективным введение немедленных санкций в отношении газопровода «Северный поток-2». Ее слова передает РИА Новости.

Псаки выступила перед журналистами и рассказала, что у администрации США есть расхождения во мнениях относительно ограничений с «некоторыми конгрессменами», которые уверены, что введение санкций сейчас является эффективным.

Мы не согласны. Мы считаем, что это рычаг влияния Джен Псаки Пресс-секретарь Белого дома

Когда вводить санкции?

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пообещал положить конец работе российского газопровода в случае нападения Москвы на Киев. «Если Россия вторгнется, если ее танки пересекут границу Украины вновь, то "Северного потока 2" не будет, мы положим ему конец», — пригрозил американский лидер.

Шольц подчеркнул единство Германии и США в вопросах судьбы газопровода и отметил, что против РФ могут быть введены жесткие санкции, однако он ни разу не упомянул название проекта и не ответил прямо на вопросы о нем, в том числе прозвучавшие в интервью телеканалу CNN.

В Республиканской партии США впервые заявили о скорых санкциях против проекта «Северный поток-2» в начале января. Для принятия законопроекта сенатора-республиканца Теда Круза были необходимы 60 из 100 голосов сенаторов. Голосование по документу прошло 14 января, и Сенат инициативу отклонил. Круз в документе предлагал ввести санкции в отношении российского газопровода, а также организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию, в течение 15 дней после его утверждения.

Осторожность Германии

Канцлер ФРГ в интервью телеканалу CNN заявил, что страна введет санкции против России в случае нападения на Украину. При этом он вновь не прокомментировал возможный запрет на запуск российского газопровода «Северный поток 2».

Шольц отметил, что Германия готова к затратным шагам против России в случае ее вторжения в Киев. Он сообщил, что страна планирует действовать в унисон со своими союзниками и также подчеркнул готовность ФРГ обсуждать решения с США. «Мы готовы предпринять шаги, которые несут для нас издержки. Не будет никаких различий в такой ситуации», — сообщил политик. Упреки в союзничестве с Россией канцлер назвал абсолютной ерундой.

Позднее лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл рассказал об обещании Шольца отказаться от «Северного потока-2», которое он ему озвучил. По словам сенатора, Шольц подтвердил, что в случае вторжения России на Украину именно этот проект не будет продвигаться. Макконнелл заявил, что Шольц сделал это обещание на ужине с ним в Вашингтоне.

Председатель фракции Партии левых во внешнеполитическом комитете бундестага Севим Дагделен обвинила Байдена в бесстыдном неуважении суверенитета ФРГ. По ее словам, обещание американского лидера остановить запуск газопровода «Северный поток-2» при «вторжении» России говорит о том, что он видит в Германии и остальных европейских партнерах лишь государства-сателлиты.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что власти Германии оказались заложниками России из-за проекта газопровода. По его словам, он предупреждал об этом экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Политик назвал решение Берлина заключить сделку с Москвой по прокладке трубопровода капитуляцией, о чем он якобы также говорил с Меркель. Экс-президент заявил, что он даже вручил ей белый флажок, намекая на то, что ФРГ капитулировала перед РФ.

Ранее сообщалось, что поставки по «Северному потоку» за год оказались рекордными. Так, объемы прокачки топлива через этот газопровод в 2021 году составили 59,2 миллиарда кубометров. За все время газопровод поставил более 441 миллиарда кубометров российского газа.