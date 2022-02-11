WADA отказалось комментировать ситуацию с допинг-тестом Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось комментировать ситуацию с допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе агентства.

«Мы не будем комментировать данную ситуацию», — заявил источник ТАСС.

Ранее Международное агентство тестирование (ITA) сообщило, что проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Препарат обнаружен в пробе, взятой 25 декабря на чемпионате России, которых проходил в Санкт-Петербурге. Фигуристка не отстранена от соревнований, ее дело рассмотрит специальная комиссия.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения от соревнований на Олимпиаде Валиевой.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. Сообщалось, что в пробе 15-летней россиянки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. В связи с этим Международный олимпийский комитет проводил юридические консультации с Международным союзом конькобежцев и перенес церемонию награждения командного турнира Олимпиады.