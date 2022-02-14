В CAS сделали заявление о судьбе золота России в командном турнире фигуристов

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) сделала заявление о пересмотре результатов командного турнира фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Его приводит РИА Новости.

CAS заявил, что комиссию не просили рассматривать правовые последствия, связанные с командным турниром фигуристов на Олимпиаде — им займется другое производство.

Ранее 14 февраля CAS снял временное отстранение с Валиевой. Суд не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) по делу Валиевой. Российская фигуристка допущена до участия в личном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Причиной стал статус «защищенного лица» спортсменки и позднее извещение о положительной допинг-пробе.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.