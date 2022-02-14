Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Спортинг
Завтра
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
ПСЖ
Завтра
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Манчестер Юнайтед
Завтра
23:15 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Интер М
16 февраля
23:00 (Мск)
Ливерпуль
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Спорт

В CAS сделали заявление о судьбе золота России в командном турнире фигуристов

CAS заявил, что результаты командного турнира фигуристов рассмотрит другое производство

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) сделала заявление о пересмотре результатов командного турнира фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Его приводит РИА Новости.

CAS заявил, что комиссию не просили рассматривать правовые последствия, связанные с командным турниром фигуристов на Олимпиаде — им займется другое производство.

Ранее 14 февраля CAS снял временное отстранение с Валиевой. Суд не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) по делу Валиевой. Российская фигуристка допущена до участия в личном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Причиной стал статус «защищенного лица» спортсменки и позднее извещение о положительной допинг-пробе.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
CAS вынес решение по делу Валиевой
Жительница Подмосковья призвала вернуть СССР и заинтересовала полицию
Олимпиада оставила россиян без китайских товаров
Россиянам назвали оптимальную стоимость авиабилетов во Вьетнам в феврале
Министерство культуры приостановило обсуждение проекта по традиционным ценностям
В Кремле увидели попытку Запада избежать ответа по гарантиям безопасности
Украина допустила отказ от НАТО для предотвращения войны
Россиянин закрыл пятерых подростков в гараже и стал фигурантом уголовного дела
Американец объехал половину страны на велосипеде и испытал гордость
В США осудили допуск Валиевой до Олимпиады в Пекине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.