Медведев вновь проиграл Надалю

Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась в двух сетах — 3:6, 4:6. В финале Надалю предстоит сыграть с британцем Кэмероном Норри.

Теперь счет личных встреч 5-1 в пользу испанца. В последний раз Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open 30 января. Решающий поединок турнира в Мельбурне продлился более пяти часов. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Надаля.

24 февраля стало известно, что Медведев станет первой ракеткой мира. Обновленный рейтинг будет доступен 28 февраля.

Медведев один раз в карьере выигрывал турнир «Большого шлема». Это произошло на US Open в прошлом году.