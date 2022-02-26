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Медведев вновь проиграл Надалю

Российский теннисист Медведев проиграл испанцу Надалю в полуфинале турнира ATP в Акапулько

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась в двух сетах — 3:6, 4:6. В финале Надалю предстоит сыграть с британцем Кэмероном Норри.

Теперь счет личных встреч 5-1 в пользу испанца. В последний раз Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open 30 января. Решающий поединок турнира в Мельбурне продлился более пяти часов. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Надаля.

24 февраля стало известно, что Медведев станет первой ракеткой мира. Обновленный рейтинг будет доступен 28 февраля.

Медведев один раз в карьере выигрывал турнир «Большого шлема». Это произошло на US Open в прошлом году.

Анастасия Борисова
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