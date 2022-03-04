Главное дерево России исключили из международного конкурса

Главное дерево России, 198-летний дуб, посаженный писателем Иваном Тургеневым, было исключено из международного конкурса «Европейское дерево года» из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте состязания.

Организаторы пояснили, что решение следует воспринимать «в контексте международных усилий по изоляции России», оно не направлено против простых граждан.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале удивился исключению Тургеневского дуба из конкурса. «Как вас напугало дерево? Чем оно угрожает вам? Как вы собираетесь вымарывать Тургенева из мировой литературы?» — написал он.

Тургеневский дуб, который на протяжении уже почти 200 лет растет на территории усадьбы матери Ивана Тургенева в Спасском-Лутовинове, стал победителем конкурса «Лучшее дерево в России — 2021» в августе 2021 года. 30 ноябре дерево повалил ураган, однако его решили не снимать с номинации на международный конкурс.

Ранее стало известно, что Международная федерация кошек (FIFE) запретила кошкам и котам, владельцы которых проживают в России, принимать участие в выставках FIFE за пределами страны с 1 марта по 31 мая. Западные санкции связаны со специальной операцией на Украине. Кроме того, ни одну кошку, выведенную в России, не смогут вывезти или зарегистрировать в какой-либо родословной книге FIFE за пределами России.

