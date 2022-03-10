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Спорт

Фетисов назвал плюс в давлении на Овечкина

Вячеслав Фетисов заявил, что давление мобилизует хоккеиста клуба НХЛ «Вашингтон» Овечкина
Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о давлении на нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Его все эти годы хотят остановить. Не хотят, чтобы он забивал. Но Саша — сильный парень. Это его мобилизует еще больше!» — назвал плюс в ситуации Фетисов. Он заявил, что критика неприятна для хоккеиста, но он с ней справится.

9 марта «Кэпиталс» поддержал российских игроков команды. В клубе обратили внимание на то, что они оказались в тяжелой ситуации, и посчитали необходимым оказать помощь им и их родным.

28 февраля НХЛ объявила, что приостанавливает сотрудничество с партнерами из России. Также канадский производитель экипировки CCM прекратил партнерские отношения с Овечкиным.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м хоккеист вместе с командой завоевал Кубок Стэнли.

Андрей Стрельцов
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