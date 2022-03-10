Минобороны России раскрыло количество уничтоженных военных объектов Украины

Минобороны России: ВС РФ уничтожили 2998 объектов военной инфраструктуры Украины

С начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 2998 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В результате нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры Украины уничтожено 2998 военных объектов», — заявил он.

Конашенков уточнил, что за все время проведения операции потери силовых структур Украины составили: 98 самолетов, 110 беспилотников, 144 зенитных ракетных комплекса, 88 радиолокационных постов, 1007 бронированных машин и танков.

По словам генерала, за сутки были поражены 68 объектов, один МиГ-29, три беспилотника «Байрактар ТБ-2», а также одна тактическая ракета «Точка-У».

Ранее в Минобороны России ответили на фейки западных СМИ о якобы обстреле больницы № 3 в городе Мариуполе. Игорь Конашенков назвал сообщения о нанесении российской авиацией удара информационной провокацией.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).