Госдеп США потребовал обеспечить доступ к арестованной в России баскетболистке

Госдеп США потребовал доступа к арестованной в России американской баскетболистке Грайнер

Госдеп США выступил с требованием обеспечить консульский доступ к арестованной в Москве американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Об этом сообщает AP.

В Госдепе сообщили, что поддерживают тесный контакт с адвокатами Грайнер. В департаменте заявили, что настаивают на предоставлении доступа к задержанным в России американским гражданам.

18 марта бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон выразила поддержку Грайнер и потребовала ее освободить. Также с призывом выпустить баскетболистку из тюрьмы выступила конгрессмен Шейла Джексон Ли.

Грайнер была арестована 5 марта, американку задержали в столичном аэропорту. Она была обвинена в контрабанде наркотических средств.

Грайнер выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Американка дважды выигрывала золото Олимпиады.