Госдеп США потребовал обеспечить доступ к арестованной в России баскетболистке
Госдеп США выступил с требованием обеспечить консульский доступ к арестованной в Москве американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Об этом сообщает AP.
В Госдепе сообщили, что поддерживают тесный контакт с адвокатами Грайнер. В департаменте заявили, что настаивают на предоставлении доступа к задержанным в России американским гражданам.
18 марта бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон выразила поддержку Грайнер и потребовала ее освободить. Также с призывом выпустить баскетболистку из тюрьмы выступила конгрессмен Шейла Джексон Ли.
Грайнер была арестована 5 марта, американку задержали в столичном аэропорту. Она была обвинена в контрабанде наркотических средств.
Грайнер выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Американка дважды выигрывала золото Олимпиады.