В ЛДПР высказались о стоящих за слухами о смерти Жириновского людях

Депутат ЛДПР Свищев заявил, что кто угодно мог стоять за слухами о смерти Жириновского

Кто угодно может стоять за информацией о смерти лидера партии Владимира Жириновского, особенно в условиях напряженной ситуации в мире, считает депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев. На публикацию недостоверной информации о состоянии главы партии он отреагировал в разговоре с «Лентой.ру».

Публикация в Telegram-каналах информации о смерти Владимира Жириновского — это вброс, цели которого в партии не понимают, заявил Дмитрий Свищев.

Прекратите верить фейкам, которые сейчас распространяются. Все сложно, но врачи борются за его жизнь. Какой смысл делать эти фейки людям — не могу понять. Для чего нужна непроверенная информация, какой смысл? Дмитрий Свищев депутат Госдумы

В пресс-службе партии сообщили, что намерены подать заявление в Генпрокуратуру и иски в суд «против всех клеветников».

«За этим стоять может кто угодно, видите, какая в мире ситуация? Владимир Вольфович — яркий государственный деятель, уникальный человек. Мы все переживаем за него и гордимся, что у нас в партии такой лидер. Это человек мирового масштаба», — рассказал Дмитрий Свищев.

Первым о смерти лидера ЛДПР написал Telegram-канал Mash. Вскоре информацию подтвердил сенатор Александр Пронюшкин.

Однако после заявления спикера Госдумы Вячеслава Володина, что Владимир Жириновский жив, член Совета Федерации удалил свой пост и извинился. Володин порекомендовал ему сложить полномочия.

В ЛДПР сообщения о смерти Владимира Жириновского назвали провокацией желтой прессы, «которая в течение 30 лет только и делает, что врет о председателе партии».

