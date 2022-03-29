Юрист рассказал о рисках для создателей российских аналогов Instagram

Юрист Воробьев рассказал, что клонирующим соцсети и бренды грозят иски и уголовные дела

Правообладатели могут обратиться в суд с иском о нарушении авторских прав против тех, кто клонирует их соцсети или использует торговое наименование, и добиться крупной денежной компенсации, заявил юрист Василий Воробьев. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о рисках для создателей российских аналогов Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Аналоги заблокированной соцсети

16 марта стало известно, что в России будет запущен первый аналог соцсети Instagram под названием «Россграм». Приложение планировалось запустить в марте. Кроме того, в России начали бета-тестирование другого аналога Instagram — социальной сети Now.

По словам юриста, суммы компенсации за нарушение авторских прав определяются индивидуально, но в случае клонирования соцсетей речь может идти о миллионах. Кроме того, в случае с аналогами соцсетей Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) могут быть основания для привлечения создателей к уголовной ответственности.

«Учитывая, что у нас есть решение о признании Meta экстремистской организацией, то в данной ситуации это будет приравнено к демонстрации символики экстремистской организации, поэтому, если у соцсетей, которые пытаются имитировать Instagram, похожие или взаимосвязанные значки, то есть все основания для привлечения к уголовной ответственности за демонстрацию запрещенной символики», — уточнил Воробьев.

Также Роскомнадзор может заблокировать ресурсы, если правообладатель обратиться в Мосгорсуд, и он вынесет соответствующее постановление, поделился он.

Патенты

В последние недели представители российского бизнеса и индивидуальные предприниматели подали в Роспатент несколько десятков заявок о регистрации известных международных брендов — от Dior до Visa, писал РБК. По данным издания, большинство из них полностью совпадают с названиями оригинальных фирм, которые приостановили свою работу в России.

Вероятность того, что данные торговые знаки будут зарегистрированы, невелика, отметил юрист, так как авторские и смежные права в России, как и во всем мире, подлежат защите. Именно поэтому у нас в стране активно ведется борьба с пиратством.

«Они не могут быть идентичными или похожими до степени смешения, но коммерческое использование таких значков, защищенных наименований без разрешения материнской компании — это, по большому счету, торговля контрафактной продукцией», — рассказал Воробьев. По его словам, у владельца не только могут конфисковать товары с брендированием, но и возбудить в отношении него уголовное дело по статье 146 Уголовного Кодекса о нарушении авторских и смежных прав.

Meta признали в России экстремистской организацией 21 марта. Суд также запретил деятельность компании на территории страны. Незадолго до этого Роскомнадзор заблокировал Instagram на территории России. Это произошло после того, как Meta объявила об изменениях в политике модерации соцсети, согласно которым в ряде стран временно решили не блокировать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.