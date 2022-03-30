Политолог оценил шансы Трампа снова стать президентом США

Политолог Дудаков высоко оценил шансы Трампа снова стать президентом США

Бывший президент США Дональд Трамп в этом году планирует вернутся в большую политику и уже проводит ралли со своими сторонниками, отметил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, у политика есть все шансы вернуться на пост президента.

Президентские выборы

Позиции Трампа и в целом республиканцев усиливаются на фоне экономических проблем в США, вызванных санкционными войнами. Мы видим, что в Америке идет рекордный рост инфляции за последние 40 лет — в районе 8 процентов уже, и стоимость топлива тоже находится на рекордном уровне за всю историю США. Рейтинги [действующего президента Джо] Байдена падают, последние опросы показывают уже 34-37 процентов — это довольно низкая планка Малек Дудаков политолог-американист

Чем сложнее будет ситуация в экономике Штатов, чем больше будет международных кризисов, на которые президент США Джо Байден толком не умеет реагировать, тем больше будут усиливаться позиции республиканцев и Дональда Трампа, убежден политолог. Он считает, что если бы праймериз состоялись прямо сейчас, то Трамп бы выиграл.

«На днях как раз вышло исследование Гарвардской социологической службы, которое показало, что в случае гипотетического сценария выборов, где снова Трамп против Байдена, Трамп обходит Байдена примерно на 6-7 процентов. То есть с большим отрывом. Понятно, что до выборов еще два с половиной года, поэтому, конечно, многое может поменяться, но сейчас Трамп усиливает свои позиции на фоне нерешенных проблем и внутри США, и за пределами. Безусловно, если ситуация в экономике начнет улучшаться, то позиции Байдена усилятся», — поделился Дудаков.

Выборы в Конгресс

Ближайшими последствиями экономических проблем США станет победа республиканцев на выборах в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2022 года, считает политолог. А если они наберут большинство в обеих палатах, то заведут расследование против Байдена и, возможно, даже попробуют объявить ему импичмент в следующем году.

Я думаю, что уже после этих выборов Трамп официально объявит о выдвижении в президенты и будет говорить о том, что при Байдене все везде нарушилось, экономика США уничтожена, международные кризисы усугубляются, поэтому давайте-ка вы будете голосовать за меня, чтобы вернуться в ту эпоху, когда ситуация была гораздо более стабильной и предсказуемой Малек Дудаков политолог-американист

Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в высокой инфляции и убийстве американской мечты, а также призвал президента России Владимира Путина раскрыть любую имеющуюся у него информацию о сделках Хантера Байдена, сына действующего американского лидера, с олигархами в Восточной Европе. Ранее британское издание Daily Mail публиковало документы, из которых следует, что Байден-младший причастен к биологическим проектам на Украине.

24 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что к финансированию биолабораторий на Украине причастны фонды Хантера Байдена и Джорджа Сороса. В Минобороны России насчитали 30 американских лабораторий, расположенных возле 14 населенных пунктов на Украине. В ведомстве выяснили, что в созданных и финансируемых США биолабораториях проходили опыты с образцами коронавируса.